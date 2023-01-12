Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе в суд поступило дело против сотрудника военкомата о взятках за военные билеты

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева, сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия — выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По материалам дела, летом 2021 года к супруге Константина Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от армии за взятку, а затем передала обвиняемому через посредника 170 тыс. руб. Он организовал прохождение медкомиссии, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в запас.

С апреля 2019 года по 2022 год Константин Выропаев получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере за незаконные действия по освобождению от призыва на военную службу молодых людей. Он организовал прохождение медицинского освидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений, отмечается в сообщении.

С октября 2022 года Константин Выропаев находится под стражей.

Ранее обвиняемый проходил свидетелем при рассмотрении уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев» — 25-летнего нападающего ХК «Югра» Владислава Лукина, 22-летнего бывшего вратаря Анвара Сулейманова и 25-летнего нападающего петербургского ХК СКА Михаила Воробьева, обвинявшихся в даче взятки для покупки военного билета. В начале сентября Ленинский райсуд Уфы приговорил Владислава Лукина к штрафу в размере 2,2 млн руб., Михаила Воробьева — к штрафу в размере 2 млн руб., а Анвара Сулейманова — к 5 годам лишения свободы условно. Взятки передавались через посредника Фарита Самигуллина. На процессе не был установлен факт получения взяток хоккеистов сотрудником военного комиссариата.

Майя Иванова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...