В Уфе в суд поступило дело против сотрудника военкомата о взятках за военные билеты

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева, сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия — выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По материалам дела, летом 2021 года к супруге Константина Выропаева обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от армии за взятку, а затем передала обвиняемому через посредника 170 тыс. руб. Он организовал прохождение медкомиссии, по результатам которой молодой человек был освобожден от призыва и зачислен в запас.

С апреля 2019 года по 2022 год Константин Выропаев получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере за незаконные действия по освобождению от призыва на военную службу молодых людей. Он организовал прохождение медицинского освидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений, отмечается в сообщении.

С октября 2022 года Константин Выропаев находится под стражей.

Ранее обвиняемый проходил свидетелем при рассмотрении уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев» — 25-летнего нападающего ХК «Югра» Владислава Лукина, 22-летнего бывшего вратаря Анвара Сулейманова и 25-летнего нападающего петербургского ХК СКА Михаила Воробьева, обвинявшихся в даче взятки для покупки военного билета. В начале сентября Ленинский райсуд Уфы приговорил Владислава Лукина к штрафу в размере 2,2 млн руб., Михаила Воробьева — к штрафу в размере 2 млн руб., а Анвара Сулейманова — к 5 годам лишения свободы условно. Взятки передавались через посредника Фарита Самигуллина. На процессе не был установлен факт получения взяток хоккеистов сотрудником военного комиссариата.

Майя Иванова, Уфа