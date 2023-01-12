Британский МИД прокомментировал информацию о гибели подданных королевства под Соледаром

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что следят за информацией о гражданах страны, которые отправились на Украину в качестве волонтеров и пропали без вести под Соледаром. Информацию об их гибели в ведомстве не подтвердили. Вчера, 11 января, пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила о том, что было найдено тело человека, при котором были документы на двоих пропавших подданных королевства.

«Мы продолжаем поддерживать семьи двух британцев, без вести пропавших на Украине. Нам известно о последних сообщениях по этому поводу, и мы поддерживаем контакт с украинскими властями»,— сказал представитель британского МИДа, его слова передает Sky News.

Речь идет о гражданах Великобритании Эндрю Бэгшоу и Кристофере Парри. Как сообщает Sky News, они занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий на Украине. По данным украинской полиции, утром 6 января волонтеры направились из Крематорска в сторону Соледара и перестали выходить на связь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией об обнаружении тела одного из британцев в Соледаре, а Лондон не обращался к Москве по поводу этого инцидента. «Единственное, мы знаем, опять же из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, и вроде бы были найдены на поле боя документы. Но деталей мы не знаем»,— заверил представитель Кремля в ходе брифинга. При этом он отметил, что Россия рассмотрит запросы Великобритании по этому вопросу, если такие поступят.

Евгений Пригожин ранее заявлял, что ЧВК «Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара. Украина эту информацию отрицает, а Россия не подтверждает. В Кремле призвали дождаться официальных заявлений по ситуации в городе. Вместе с тем в Минобороны РФ сообщали о блокировании города с севера и юга.

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Лусине Баласян