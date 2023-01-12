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Коммерсантъ FM
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Песков предложил не реагировать на сообщения о переносе выборов глав регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения в соцсетях о том, что в России могут отменить прямые выборы глав регионов в 2023 году в целях экономии бюджета. Голосование должно состояться 10 сентября.

«Я, честно говоря, (эту информацию.— ''Ъ'') ни разу не видел»,— сказал представитель Кремля в ходе брифинга. Услышав, что сообщения об отмене выборов появились в Telegram-каналах, господин Песков отказался их комментировать: «Давайте даже не будем на это никак реагировать».

Накануне, 11 января, в Telegram-канале «Тайная канцелярия» говорилось, что главы российских регионов считают нецелесообразным проведение выборов в 2023 году в условиях спецоперации. Они якобы обратились в администрацию президента с просьбой избирать руководителей субъектов РФ через законодательные собрания.

Лусине Баласян

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