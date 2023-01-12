Мемуары принца Гарри в первый день продаж разошлись тиражом почти 1,5 млн копий

В первый день релиза — 10 января — автобиографии британского принца Гарри «Spare» («Запасной») в США, Канаде и Великобритании было продано свыше 1,43 млн копий. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на книжное издательство Penguin Random House.

По информации Penguin Random House, в первый день американские, канадские и британские читатели приобрели более 1,43 млн англоязычных копий книги в бумажном и электронных форматах. Такой показатель по числу продаж нехудожественных книг в первый день их выхода стал рекордным для издательства, отмечает The Mirror.

Как уточняет газета, на фоне столь высокого спроса на автобиографию британского принца в США в печать была отправлена дополнительная партия.

«Spare» поступила в продажу 10 января. По информации Evening Standard, ряд книжных магазинов работал в ночь с 9 на 10 января, чтобы первыми выставить книгу члена британской семьи. Испаноязычная версия книги принца Гарри по ошибке поступила в продажу 5 января. В частности, в книге, выдержки из которой опубликовали западные СМИ, британский принц рассказывает об отношениях в королевской семье и о своей службе в Афганистане.

Подробнее о мемуарах принца Гарри — в материале «Ъ» «Гарри Виндзор и тайные откровения».

Милена Костерева