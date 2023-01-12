Крупный пожар в жилом доме в Самаре полностью потушен

Пожар в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре ликвидирован в четверг в 8:40 (MSK+1) на площади 800 кв.м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Всего для тушения пожара привлекались 213 человек и 69 ед. техники»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Жилой дом на ул. Некрасовской загорелся в среду утром.

Пламя охватило площадь 800 кв. м. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку. Пламя локализовали.

Сообщалось о том, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Позже было найдено тело женщины 1964 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме погибших на пожаре в Самаре есть два пострадавших.

Георгий Портнов