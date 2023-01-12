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Коммерсантъ FM
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США и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в космосе

США и Япония собираются подписать новое соглашение о сотрудничестве в космосе на этой неделе, сообщил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В свою очередь глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что к 2025 году США собираются расширить присутствие морских пехотинцев в Японии.

«Мы постоянно расширяем горизонты нашего сотрудничества, даже за пределы нашей планеты. На этой неделе мы с министром иностранных дел подпишем новое соглашение о сотрудничестве США и Японии в космосе. Это соглашение готовилось десятилетие. Оно охватывает все — от совместных исследований до совместной работы по высадке на Луну первой женщины и человека с небелым цветом кожи»,— сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в Вашингтоне (перевод по ТАСС). Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.

Господин Блинкен добавил, что договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией может распространяться на системы в космосе. «И мы подтверждаем, что в зависимости от характера этих атак они могут повлечь за собой обращение к статье 5 нашего договора между США и Японией по безопасности. Это важно»,— сказал он.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, США поддерживают решение Японии приобрести «возможности противостояния ракетному удару». Также, по его словам, США собираются расширить присутствие своих морских пехотинцев в Японии к 2025 году. Они будут охранять прибрежную линию Японии.

Также министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что США и Япония договорились распределить роли в сфере обороны в связи с обновленной стратегией безопасности Японии. По его словам, стороны договорились усилить сотрудничество в космосе, киберпространстве и в разработке оборудования и технологий.

Правительство Японии 16 декабря утвердило новую стратегию национальной безопасности 16 декабря. В документе допускаются контрудары по целям на территории потенциального противника, однако запрещаются превентивные удары.

Олеся Павленко

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