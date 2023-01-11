Oxxxymiron заплатит за свое выступление

Суд в Санкт-Петербурге признал Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ и обязал его выплатить штраф в размере 70 тыс. руб. Призыв к отделению части страны представители прокуратуры города услышали в его треке «Ойда». По словам юристов, за повторное административное нарушение рэперу может грозить уголовная ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Oxxxymiron, 2018 год

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Oxxxymiron, 2018 год

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проверка творчества Мирона Федорова началась в конце октября. «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Ойда» на признаки экстремизма. Госпожа Мизулина усмотрела в песне призывы отделить Санкт-Петербург от России, а также посчитала нужным проверить самого рэпера на причастность к участию и организации «экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

В начале декабря Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск от прокурора Адмиралтейского района к певцу, «Яндексу», социальной сети «ВКонтакте» и стриминговому сервису «Звук» с требованием запретить указанный выше трек к распространению. Предварительное судебное заседание о запрете композиции прошло 9 января. В ходе рассмотрения дела стало известно, что стриминговые сервисы не могут выступать ответчиками. Следующее предварительное заседание по данному делу пройдет 7 февраля, поэтому еще месяц клип будет находиться в открытом доступе.

А сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению дела, связанного с призывами к сепаратизму по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ. Клип на песню «Ойда», который стал причиной преследования музыканта, был снят в Петербурге и 16 сентября 2022 года размещен на странице рэпера в социальной сети «ВКонтакте». Представитель прокуратуры оповестил суд, что нарушение было выявлено 28 сентября.

Oxxxymiron (Мирон Федоров) — российский рэпер, получивший известность после выпуска альбомов «Вечный жид» и «Горгород». В 2021 году, после долгого перерыва, артист выпустил альбом «Красота и уродство». В начале специальной военной операции, 24 февраля, Oxxxymiron выступил против действий РФ на территории Украины, выложив ролик с объяснением своей позиции. Тогда же артист отменил запланированные концерты в Москве и Петербурге и уехал из страны.

В начале декабря Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера на 45 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Штраф он получил за видео, в котором объяснил, почему выступает против действий России. 7 октября 2022 года Минюст внес рэпера в реестр физлиц-иноагентов. Кроме того, в октябре Замоскворецкий суд Москвы признал текст трека «Последний звонок» экстремистским материалом. В РФ рэпер возвращался, когда снимался клип на песню «Ойда», но сейчас, судя по всему, снова находится за пределами России.

Какие именно строки исполнителя призывают к разделению страны, ни прокурор, ни судья не сказали. Ранее эксперты Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и сделали выводы, что в треке содержатся фразы, призывающие к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ».

Эксперты ссылаются на строчку о «пересборке дома» (страны) и на фразу «Ингрия будет свободной» (Ингрия, также известная как Ингерманландия,— историческая область на территории современной России, Санкт-Петербурга и Ленобласти).

По их мнению, так артист «демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части страны».

В результате Октябрьский районный суд оштрафовал рэпера на 70 тыс. руб. На обжалование решения суда у артиста есть десять дней после получения постановления суда. На заседании ни артист, ни его представители не присутствовали.

«Если завтра Мирон Федоров снова разместит клип на эту же песню или будет ее исполнять на концертах, то наша правоохранительная система может квалифицировать это как повторное административное правонарушение»,— заявил «Ъ» председатель комиссии по правам человека при совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Андрей Чертков. Ранее юрист отмечал, что данная статья образует административную преюдицию, что в дальнейшем грозит уже привлечением артиста к уголовной ответственности по ст. 280.1 УК РФ за повторное совершение того же самого административного нарушения. Наказание в этом случае уже составит до пяти лет лишения свободы.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург