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Коммерсантъ FM
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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино 14–15 января

12 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых испанская комедия «Битва шефов» и американский хоррор «Кровь». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Битва шефов
Кровь
Клипмейкеры
Чебурашка
Белль и Себастьян: Новое поколение
Призрачный дом
Двойной обман Мадлен Коллинз
Елки-иголки
Чук и Гек. Большое приключение
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (Operation Fortune: Ruse de guerre, 2023)

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

  • Режиссер: Гай Ричи
  • В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант, Обри Плаза
  • Жанр: боевик, триллер, комедия / США, Китай / 114 мин.
  • В прокате: с 12 января

Кинопрокатчик «Global Film»: «Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону — судьба человечества, и в этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда».

Битва шефов (La vida padre, 2022)

Битва шефов

  • Режиссер: Хоакин Масон
  • В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер, Меган Монтанер
  • Жанр: комедия / Испания / 92 мин.
  • В прокате: с 12 января

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Битва шефов" разрывается от обилия гэгов. От спонтанной психоделической вечеринки в психушке, врачам и санитарам которой герой Микель (Энрик Окер) сдобрил пирожные неким нежным веществом. До проблемы фамильного сходства Микеля с его отцом Хуаном (Карра Элехальде), вынырнувшим из тридцатилетнего отсутствия, на протяжении которого все считали его утонувшим в реке. Увидев их вместе, все персонажи "Битвы" немедленно умиляются: "Как вы похожи, ну просто одно лицо!" Проблема в том, что трудно подобрать фигурантов, менее похожих друг на друга…

Хуан до своего исчезновения был легендарным шеф-поваром ресторана "Врата" в Бильбао, что в Стране Басков. Столь легендарным, что отведать его морских ежей в незапамятном 1990 году намылился сам король Хуан Карлос. Светский триумф обернулся катастрофой. Микель и его брат-охламон напихали в тарелки венценосным особам и прочей чистой публики свеженьких жаб. Те, словно бы их дрессировали специально для столь торжественного момента, синхронно выпрыгнули из супа. Ужас, ужас, ужас, конец карьеры Хуана и роковое падение с моста аж на 30 лет. По прошествии отмеренного срока зрители встречают уже самого Микеля в роли шеф-повара "Врат"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Битва на ежах».

Кровь (Blood, 2022)

Кровь

  • Режиссер: Брэд Андерсон
  • В ролях: Мишель Монахэн, Скит Ульрих, Финлэй Войтак-Хиссонг
  • Жанр: ужасы / США / 108 мин.
  • В прокате: с 12 января

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным».

Клипмейкеры (2022)

Клипмейкеры

  • Режиссер: Григорий Константинопольский
  • В ролях: Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина
  • Жанр: комедия / Россия / 100 мин.
  • В прокате: с 5 января

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается».

Чебурашка (2022)

Чебурашка

  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко
  • В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов
  • Жанр: семейный, комедия / Россия / 120 мин.
  • В прокате: с 1 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с  апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из "Волшебника страны Оз". Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: "Чарли и шоколадной фабрике", "Трем мушкетерам", "Шоколаду" Лассе Хальстрёма и даже "Бегущему по лезвию". Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про "абырвалг" и "тепленькая пошла", а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про "уберите этого с руля"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Белль и Себастьян: Новое поколение (Belle et Sébastien: Nouvelle Génération, 2022)

Белль и Себастьян: Новое поколение

  • Режиссер: Пьер Коре
  • В ролях: Робинсон Менса Руане, Мишель Ларок, Алис Давид
  • Жанр: приключения, семейный / Франция / 96 мин.
  • В прокате: с 1 января

Кинопрокатчик «Пионер»: «Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но все меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на все, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни».

Призрачный дом (Goegimaensyon, 2021)

Призрачный дом

  • Режиссер: Чо Ба-рын
  • В ролях: Сон Джун, Ким Хон-пха, Ким Бо-ра
  • Жанр: ужасы / Южная Корея / 106 мин.
  • Слоган: «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»
  • В прокате: с 1 января

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В поисках идей для новых произведений автор вебтунов решает обследовать заброшенный дом, о котором ходят страшные легенды. Там парень встречает смотрителя, и тот начинает рассказывать ему истории про проклятые квартиры и их невезучих жильцов».

Двойной обман Мадлен Коллинз (Madeleine Collins, 2021)

Двойной обман Мадлен Коллинз

  • Режиссер: Антуан Барро
  • В ролях: Виржини Эфира, Ким Гутьеррес, Бруно Саломон, Жаклин Биссет
  • Жанр: триллер, драма / Франция, Бельгия, Швейцария / 102 мин.
  • В прокате: с 29 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Живет-поживает блондинка по имени — в зависимости от обстоятельств — то ли Жюдит, то ли Марго, а может, вообще Мадлен. У нее два то ли мужа, то ли любовника — испанец-дирижер Мельвиль (Брюно Саломон) и швейцарец Абдель (Ким Гутьеррес), которые то ли знают, то ли не догадываются о существовании друг друга. И еще — трое детей: двое сыновей от Мельвиля и дочь от Абделя. В какой-то момент что-то идет в ее жизни не так: странно было бы, если бы такое причудливое существование длилось годами без сучка и задоринки».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Плохо закруженный сюжет».

Ёлки-иголки (2022)

Елки-иголки

  • Режиссер: Александр Баршак
  • В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев
  • Жанр: комедия, семейный / Россия / 103 мин.
  • Слоган: «Доставка новогодних желаний»
  • В прокате: с 29 декабря

Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?»

Чук и Гек. Большое приключение (2022)

Чук и Гек. Большое приключение

  • Режиссер: Александр Котт
  • В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь
  • Жанр: семейный, приключения / Россия / 96 мин.
  • Слоган: «Отправьтесь навстречу настоящему чуду»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов.

После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и  сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хорошо в тайге советской жить».

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