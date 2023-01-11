ЕС и НАТО сегодня запустят рабочую группу по защите критической инфраструктуры

Евросоюз (ЕC) и НАТО создадут рабочую группу для усиления защиты европейской критической инфраструктуры, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Это решение приняли на фоне атак против «Северных потоков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Группа начнет работу сегодня, 11 января, в Брюсселе, где пройдет семинар ЕК с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. В рамках этой группы ЕС и альянс будут выявлять угрозы критической инфраструктуре и прорабатывать принципы повышения ее защищенности.

«Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", мы должны противостоять этому новому виду угроз. Сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для устойчивой критической инфраструктуры»,— анонсировала госпожа фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией, но неизвестно, кто к ней причастен. ЕК в январе сказала, что расследование продолжается. В ЕС усилили охрану трубопроводов.

О последствиях взрывов — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Лаура Кеффер