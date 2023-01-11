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Коммерсантъ FM
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Новые женские часы Bvlgari в Сингапуре

В Сингапуре открылось первое международное часовое шоу года, которым оказалась Неделя часов LVMH. Несмотря на название, выставка продлится всего три дня, а представлены на ней будут четыре марки, входящие в группу LVMH: Bvlgari, Hublot, TAG Heuer и Zenith.

Экспозиция итальянского ювелирно-часового дома Bvlgari включает последние дополнения к женским коллекциям Divas` Dream, Serpenti и Allegra. Высокоювелирные модели Divas` Dream предложены в обрамлении восьми подвижных лепестков из розового золота, между которыми закреплены топазы и танзаниты, аметисты и турмалины, рубины и бриллианты (в зависимости от модели). Пара драгоценных часов Diva`s Dream Mosaica отражают опыт ювелирного и часового мастерства Bvlgari. Веерообразный узор на их циферблатах напоминает мозаику, украшающую римские термы императора Каракаллы, с тонким сапфировым градиентом от бледно-розового до пурпурного для версии из розового золота и от небесно-голубого до глубокого лазурного для версии из белого золота.

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Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Фото: Bvlgari

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Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Diva’s Dream Mosaica (слева) и часы Diva’s Dream

Фото: Bvlgari

«Змейки» Serpenti получили новое исполнение Tubogas Infinity с инкрустированным бриллиантами знаменитым объемным спиралевидным браслетом Tubogas, навитым вокруг титанового сердечника. В Сингапуре представлены две версии часов из розового золота с браслетами в один или два витка. Serpenti Seduttori с плоским браслетом, образованным шестиугольными звеньями-чешуйками, обзавелись черными лакированными циферблатами. Корпуса и браслеты могут быть выполнены из стали или комбинации стали с розовым золотом.

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Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori

Фото: Bvlgari

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Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Infinity

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori

Фото: Bvlgari

Наконец, еще одна пара новинок — высокоювелирные Allegra с желтыми или розовыми сапфирами, обрамленными турмалинами, цитринами, родолитами и хризолитами фантазийной огранки,— выдержана в узнаваемом благодаря множеству ярких драгоценных камней ювелирном стиле дома.

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Часы Bvlgari Allegra

Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Allegra

Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Allegra

Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

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Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Allegra

Фото: Bvlgari

«Коммерсантъ Стиль» расскажет и о премьерах других марок на Неделе часов LVMH.

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