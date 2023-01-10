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Коммерсантъ FM
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Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Власти Украины вышли из соглашения с Россией о торгово-экономических представительствах при посольствах. Об этом сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в России и отделений торгового представительства России в Украине»,— написал Тарас Мельничук в Telegram.

Соглашение о торгово-экономических представительствах было заключено в 2009 году в Москве. Согласно ему, при посольствах должна была находиться торгово-экономическая миссия. Украинская миссия входила в состав посольство Украины в Москве, которое располагалось вместе с консульством в Леонтьевском переулке.

После 24 февраля власти Украины вышли из ряда договоренностей, заключенных с Россией ранее: например, из соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, а также из соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем.

Анастасия Ларина

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