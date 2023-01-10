Две свердловские дороги отрыли после очистки от снега

Южный подъезд к Нижнему Тагилу и участок трассы Камышлов—Сухой Лог открыли для движения после экстренной очистки от снега, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Напомним, в Нижнем Тагиле движение было закрыто от улицы Садоводов до поселка Старатель в сторону трассы Екатеринбург—Серов. По аналогичной причине перекрыт участок трассы Камышлов—Сухой Лог с 14 по 37 км.

Как добавили в Госавтоинспекции по Сухому Логу, движение общественного транспорта на автодороге Камышлов—Сухой Лог также возобновлено. Ограничения для движения автобусов сняты.

В Свердловской области последние несколько дней наблюдается аномальное похолодание и снегопады. Морозы стали причиной отмены рождественских гуляний и междугородних автобусных рейсов, закрытия катков, перевода школ на дистанционной обучение.

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Диана Сунагатуллина