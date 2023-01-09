Трассу Камышлов—Сухой Лог временно закроют для движения общественного транспорта

Движение общественного транспорта временно прекратят на автодороге Камышлов—Сухой Лог (Свердловская область), сообщила пресс-служба ГИБДД Сухого Лога. Ограничение будет введено 10 января с 7:00 из-за несоответствия проезжей части требованиям безопасности дорожного движения .

«Движение общественного транспорта будет возобновлено после устранения недостатков улично-дорожной сети»,— уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Екатеринбурге из-за аномальных холодов отменили междугородние рейсы. В частности, в понедельник, 9 января, был отменен автобусный рейс из Екатеринбурга до Костаная (Казахстан) и обратно, проходящий через Челябинск. Кроме того, в этот день отменили рейс из Екатеринбурга в Сухой Лог.

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Диана Сунагатуллина