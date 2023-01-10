В Нижнем Тагиле из-за снега перекрыли южный подъезд к городу

ГИБДД перекрыла Южный подъезд к Нижнему Тагилу (Свердловская область), чтобы экстренно очистить дорогу от снега, сообщили в пресс-службе свердловского ведомства. Движение закрыто от ул. Садоводов до пос. Старатель в сторону трассы «Екатеринбург-Серов».

По аналогичной причине перекрыт участок трассы «Камышлов-Сухой Лог» с 14 по 37 км. Движение откроют по окончании дорожных работ.

Напомним, в Свердловской области последние несколько дней наблюдаются аномальное похолодание до –37° и снегопады. Морозы стали причиной отмены рождественских гуляний и междугородних автобусных рейсов, закрытия катков, перевода школ на дистанционной обучение.

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