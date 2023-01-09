Уральцы заморозили активности

В Свердловской области последние несколько дней наблюдается аномальное похолодание до –37°. Морозы стали причиной отмены рождественских гуляний и междугородних автобусных рейсов, закрытия катков, перевода школ на дистанционной обучение. Среди автомобилистов вырос спрос на услуги «прикуривальщиков». Синоптики прогнозируют, что потепление начнется после 10 января.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Похолодание в Свердловской области началось 8 января: днем температура воздуха опустилась до –30°. Местами шел небольшой снег, в отдельных районах появилась изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер северный, северо-западный — 5–10 м/c. На следующий день, 9 января, температура ночью опустилась до –28°…–33°, на севере — до –37°. Днем она составила –22°…–27° и –30° в горах и низинах.

В прошедшие выходные морозы стали причиной отмены праздничных уличных мероприятий, посвященных Рождеству Христову. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) закрыл на 7 и 8 января фабрику подарков Деда Мороза и аттракционы, отменил концерты и убрал аниматоров у елки и на катке. В понедельник, 9 января, в Екатеринбурге два катка «Юность» и «Северное сияние» объявили о закрытии из-за похолодания.

Из-за морозов 9 января был отменен международный автобусный рейс из Екатеринбурга до Костаная (Казахстан) и обратно, проходящий через Челябинск. Отменены рейсы внутри Свердловской области: в Заречный, Первоуральск, Сагру, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду.

Школьников из Свердловской области перевели на дистанционное обучение в Невьянске, Новоуральске, Заречном, Рефтинском, Верхней Салде и Ревде. В школах Екатеринбурга не стали вводить дистанта на период морозов, но власти разрешили по собственному желанию не посещать образовательные учреждения, если температура опустится:

До –28 градусов без ветра или до –25 градусов с ветром не менее 4 м/с (1–4-й классы).

До –30 градусов без ветра или до –28 градусов с ветром скоростью не менее 4,4 м/с (5–9-й классы).

До –32 градусов без ветра или до –30 градусов с ветром скоростью не менее 4 м/с (10–11-й классы).

В период морозов коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Екатеринбурга. Так, в минувшее воскресенье в уборке снега были задействованы 398 единиц спецтехники и 504 рабочих. На полигоны вывезено более 8 тыс. т снега. Днем 9 января коммунальщики продолжают работу в усиленном режиме. Ожидается, что на улицы города выйдут 418 рабочих и 178 единиц спецтехники, в том числе 34 КДМ, 46 тракторов, пять снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 11 грейдеров, 55 самосвалов.

Обильные снегопады и крепкие январские морозы в Свердловской области привели к резкому росту спроса на услуги, связанные с ликвидацией последствий стихии. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель развития категории «Бытовые и хозяйственные услуги» на сервисе «Авито Услуги» Александр Семочкин, в среднем за 500 руб. можно вызвать помощника, который отогреет и поможет завести машину. За 1,5 тыс. руб. исполнители готовы расчистить частную территорию и крыши даже от заледенелого снега. Заказать профессионалов с трактором и самосвалом, которые вывезут снег с расчищенной территории, можно от 1,3 тыс. руб. Цены могут подняться в период продолжительных снегопадов и сильных морозов, когда возрастает потребность в срочной уборке снега. Только в январе на платформе было размещено около 1,4 тыс. объявлений от специалистов из Свердловской области.

Во вторник, 10 января, температура воздуха ночью составит –26°…–31°, в горах — до –36°. Днем: –16°…–21° и до –25° в горах. Ожидается небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с. На 10 января синоптики прогнозируют потепление — до –19°…–21° днем.

Как рассказала «Ъ-Урал» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, морозы в регионе сохранятся до 10 января. «В последующем начнется потепление: вначале на 8–10 градусов, затем еще на несколько градусов опять потеплеет. Всю неделю ночью ожидаем –10°…–15°, днем –8°…–13° до пятницы»,— уточнила синоптик.

Диана Сунагатуллина