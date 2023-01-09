Уральцы заморозили активности

В Свердловской области последние несколько дней наблюдается аномальное похолодание до –37°. Морозы стали причиной отмены рождественских гуляний и междугородних автобусных рейсов, закрытия катков, перевода школ на дистанционной обучение. Среди автомобилистов вырос спрос на услуги «прикуривальщиков». Синоптики прогнозируют, что потепление начнется после 10 января.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Похолодание в Свердловской области началось 8 января: днем температура воздуха опустилась до –30°. Местами шел небольшой снег, в отдельных районах появилась изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер северный, северо-западный — 5–10 м/c. На следующий день, 9 января, температура ночью опустилась до –28°…–33°, на севере — до –37°. Днем она составила –22°…–27° и –30° в горах и низинах.
В прошедшие выходные морозы стали причиной отмены праздничных уличных мероприятий, посвященных Рождеству Христову. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) закрыл на 7 и 8 января фабрику подарков Деда Мороза и аттракционы, отменил концерты и убрал аниматоров у елки и на катке. В понедельник, 9 января, в Екатеринбурге два катка «Юность» и «Северное сияние» объявили о закрытии из-за похолодания.
Из-за морозов 9 января был отменен международный автобусный рейс из Екатеринбурга до Костаная (Казахстан) и обратно, проходящий через Челябинск. Отменены рейсы внутри Свердловской области: в Заречный, Первоуральск, Сагру, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду.
Школьников из Свердловской области перевели на дистанционное обучение в Невьянске, Новоуральске, Заречном, Рефтинском, Верхней Салде и Ревде. В школах Екатеринбурга не стали вводить дистанта на период морозов, но власти разрешили по собственному желанию не посещать образовательные учреждения, если температура опустится:
- До –28 градусов без ветра или до –25 градусов с ветром не менее 4 м/с (1–4-й классы).
- До –30 градусов без ветра или до –28 градусов с ветром скоростью не менее 4,4 м/с (5–9-й классы).
- До –32 градусов без ветра или до –30 градусов с ветром скоростью не менее 4 м/с (10–11-й классы).
В период морозов коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в администрации Екатеринбурга. Так, в минувшее воскресенье в уборке снега были задействованы 398 единиц спецтехники и 504 рабочих. На полигоны вывезено более 8 тыс. т снега. Днем 9 января коммунальщики продолжают работу в усиленном режиме. Ожидается, что на улицы города выйдут 418 рабочих и 178 единиц спецтехники, в том числе 34 КДМ, 46 тракторов, пять снегопогрузчиков, 13 фронтальных погрузчиков, 11 грейдеров, 55 самосвалов.
Обильные снегопады и крепкие январские морозы в Свердловской области привели к резкому росту спроса на услуги, связанные с ликвидацией последствий стихии. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель развития категории «Бытовые и хозяйственные услуги» на сервисе «Авито Услуги» Александр Семочкин, в среднем за 500 руб. можно вызвать помощника, который отогреет и поможет завести машину. За 1,5 тыс. руб. исполнители готовы расчистить частную территорию и крыши даже от заледенелого снега. Заказать профессионалов с трактором и самосвалом, которые вывезут снег с расчищенной территории, можно от 1,3 тыс. руб. Цены могут подняться в период продолжительных снегопадов и сильных морозов, когда возрастает потребность в срочной уборке снега. Только в январе на платформе было размещено около 1,4 тыс. объявлений от специалистов из Свердловской области.
Во вторник, 10 января, температура воздуха ночью составит –26°…–31°, в горах — до –36°. Днем: –16°…–21° и до –25° в горах. Ожидается небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с. На 10 января синоптики прогнозируют потепление — до –19°…–21° днем.
Как рассказала «Ъ-Урал» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, морозы в регионе сохранятся до 10 января. «В последующем начнется потепление: вначале на 8–10 градусов, затем еще на несколько градусов опять потеплеет. Всю неделю ночью ожидаем –10°…–15°, днем –8°…–13° до пятницы»,— уточнила синоптик.