Песков пообещал последствия за конфискацию российских активов за рубежом

Любые принимаемые странами Запада законы для конфискации российских активов «будут абсолютно ничтожны», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что подобные действия будут иметь последствия. Какими они могут быть, он не уточнил.

«Ъ FM» попросил господина Пескова во время пресс-колла прокомментировать намерения Эстонии подготовить к концу января план ареста российских активов. По словам представителя Кремля, «какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права».

«Безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой линией»,— убежден Дмитрий Песков. Он добавил, что власти Эстонии «хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент».

В октябре Евросовет поручил Еврокомиссии подготовить варианты, как можно передать российские активы на восстановление Украины. Кремль счел это «бандитизмом». В январе глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны намерены выработать механизм передачи Украине замороженных российских активов на €17 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер