«Метафракс» победил в конкурсе «Лидер Пермского края»

Региональный конкурс, который проводился впервые, нацелен на поддержку компаний, внесших существенный вклад в развитие Прикамья.

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АО «Метафракс Кемикалс» получило награду в номинации «Туризм» за проведение ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». В церемонии вручения памятных знаков победителям конкурса приняла участие глава коммуникаций «Метафракс Групп», председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова.

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– Наша команда шла к этому высокому результату с 2012 года, – отметила Мария Коновалова. – Огромное спасибо всем, кто в течение этих лет был причастен к проведению фестиваля, поддерживал его и развивал. Благодаря синергии наших совместных усилий ежегодно происходит чудо, и небольшой промышленный город Губаха на несколько дней превращается в центр культурной жизни всего региона. Более того, фестиваль стал заметным событием для культурного сообщества всей страны.

«Тайны горы Крестовой» – театральный ландшафтный фестиваль. Он проходит при поддержке «Метафракса» с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский Спой. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский государственный театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали более 80 тыс. человек. Онлайн-аудитория превысила 250 тыс. человек.

Мария Коновалова подчеркнула, что победа фестиваля в региональном конкурсе является особенно важной в преддверии празднования трехсотлетия столицы Прикамья.

– Надеюсь, что фестиваль 2023 года станет прекрасным подарком Перми и всему региону от жителей Губахи и организаторов фестиваля, – заявила Мария Коновалова.

Первый региональный конкурс «Лидер Пермского края» проведен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По итогам конкурса памятные знаки отличия вручены компаниям и организациям Прикамья в 14 номинациях. Всего на участие в конкурсе поступило около 130 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 42 проекта. Лидеры Прикамья получили памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Победители также получили возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.