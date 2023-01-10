В 2023 году курорты Кубани планируют принять 17,5 млн туристов

В 2023 году курорты Краснодарского края планируют принять не менее 17,5 млн туристов. В связи с этим в регионе планируют разработать новую меру поддержки отельеров, а также увеличить протяженность пляжей, сообщает пресс-служба администрации края.

Новая мера поддержки предполагает субсидирование процентных ставок по кредитам. Это позволит запустить масштабный процесс реновации номерного фонда, внедрения стандартов «все включено» и «ультра все включено», а также повысить «звездность» средств размещения. Глава региона подчеркнул, что за счет этой меры максимум через пять лет отели региона будут иметь совсем другое состояние. Он также отметил, что искать механизмы и заниматься реновацией необходимо уже сегодня.

В этом году на Кубани также планируют увеличить протяженность пляжей на Черноморском побережье и заняться обустройством терренкуров в Горячем Ключе и Геленджике. Кроме того, продолжится работа по созданию новых туристских маршрутов.

«Сегодня мы должны успевать за спросом в санаторно-курортном комплексе, давать те продукты, к которым привыкли отдыхающие, в том числе за рубежом. И чем больше у нас будет качественных продуктов, тем выше оценится отдых в нашем регионе. Важно сделать это максимально быстро, уже к текущему летнему сезону»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За время новогодних праздников Краснодарский край уже посетили 430 тыс. туристов. Из них в Сочи отдохнули 300 тыс. человек, в Геленджике — 27 тыс. и в Анапе — более 50 тыс.

Татьяна Ручкина

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