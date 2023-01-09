В новогодние праздники турпоток на Кубань увеличился на 2%

За период новогодних праздников Краснодарский край посетили около 430 тыс. туристов, что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В период новогодних каникул на Кубани работали десятки тысяч специалистов различных служб. Всего в крае произошло 287 оперативных событий, 146 человек получили экстренную помощь. Для этого задействовали 1630 человек личного состава и 511 единиц техники.

За десять дней в регионе зарегистрировали более 100 тыс. обращений за медпомощью, в том числе 44,6 тыс. вызовов врачей «скорой». Под особым вниманием врачей находился горный кластер Сочи. Там дежурили около 700 медиков, в том числе из Краснодара. Ежедневно «скорые» выполняли до 600 выездов, почти в 180 случаях требовалась эвакуация в стационар.

«Благодарю всех, кто обеспечивал комфорт и безопасность жителей и гостей края. Новогодние каникулы на Кубани прошли без серьезных происшествий. Спасибо главам курортных городов — они выстроили бесперебойную работу всех служб»,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В горном кластере Сочи разместились около 67 тыс. человек. Еще столько же однодневных туристов посетило горнолыжные курорты без проживания в гостиницах. Всего на курорте отдохнули более 200 тыс. человек. Анапа приняла более 50 тыс. туристов и экскурсантов, Геленджик — 27 тыс.

Татьяна Ручкина

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