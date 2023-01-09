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Коммерсантъ FM
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Школы Сиэтла обвинили хайтек-компании в ухудшении психического здоровья учеников

Управление образования Сиэтла (штат Вашингтон), объединяющее большинство государственных школ этого города, подало иск к интернет-корпорациям, включая Alphabet, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap и ByteDance. В иске корпорации обвиняют в том, что их соцсети негативно влияют на психическое здоровье школьников и что эти соцсети специально были разработаны так, чтобы вызывать зависимость. Об иске сегодня, 9 января, сообщил ряд СМИ, включая Reuters. Иск был подан в окружной суд Западного округа штата Вашингтон в прошлую пятницу.

«Ответчики успешно использовали уязвимость психики молодежи, поймав десятки миллионов школьников по всей стране в петлю положительной обратной связи, приводящей к чрезмерному использованию и злоупотреблению соцсетями ответчиков»,— говорится в иске. По мнению истцов, все это ухудшает психическое здоровье школьников, приводит к проблемам в учебе, так что в итоге школам приходится нанимать психологов для работы с этими проблемами, создавать ресурсы, предупреждающие об опасности чрезмерного использования соцсетей, и т. д. Истцы требуют компенсации этих расходов, а также назначения хайтек-компаниям штрафов.

В Google и Snap на запрос Reuters заявили, что заботятся о психическом здоровье пользователей и обращаются за рекомендациями к специалистам по этому вопросу. В Meta и ByteDance никак не прокомментировали иск, ранее компании также заявляли о стремлении создать для пользователей комфортную среду.

Яна Рождественская

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