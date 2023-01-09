Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АТОР: самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) опубликовала рейтинг самых дорогих туров и круизов, проданных в 2022 году. Первое место в общем рейтинге туров по России принадлежит речному круизу по Енисею.

Из отчета АТОР следует, что за 12-дневный круиз по реке Енисей (Дудинка—Красноярск) с 19 по 30 августа прошлого года на теплоходе «Максим Горький» компания из семи человек заплатила 3 567 168 руб. Стоимость этого круизного маршрута варьируется от 1,1 до 3,4 млн руб.

На втором месте в общем рейтинге по России — авторский тур на Алтай на пять дней в августе. Компании из четырех взрослых он обошелся в 3 463 000 руб. Он же стал самым дорогим наземным туром 2022 года. Третье место у августовского тура в Сочи, который семье из семи человек обошелся в 2 393 339 руб. без учета авиабилетов.

В конце февраля прошлого года российское правительство утвердило изменения в программу по развитию туризма в стране. Как уточнил председатель правительства Михаил Мишустин, на ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 млрд руб.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...