АТОР: самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) опубликовала рейтинг самых дорогих туров и круизов, проданных в 2022 году. Первое место в общем рейтинге туров по России принадлежит речному круизу по Енисею.

Из отчета АТОР следует, что за 12-дневный круиз по реке Енисей (Дудинка—Красноярск) с 19 по 30 августа прошлого года на теплоходе «Максим Горький» компания из семи человек заплатила 3 567 168 руб. Стоимость этого круизного маршрута варьируется от 1,1 до 3,4 млн руб.

На втором месте в общем рейтинге по России — авторский тур на Алтай на пять дней в августе. Компании из четырех взрослых он обошелся в 3 463 000 руб. Он же стал самым дорогим наземным туром 2022 года. Третье место у августовского тура в Сочи, который семье из семи человек обошелся в 2 393 339 руб. без учета авиабилетов.

В конце февраля прошлого года российское правительство утвердило изменения в программу по развитию туризма в стране. Как уточнил председатель правительства Михаил Мишустин, на ближайшие три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 12,9 млрд руб.

Милена Костерева