В ЕС официально подтвердили проведение саммита в Киеве 3 февраля

Саммит Украина—Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля. Это официально подтвердила председательствующая в Совете ЕС с 1 января Швеция, передает корреспондент Deutsche Welle (признано СМИ-иностранным агентом).

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите планируется обсуждение необходимых условий для вступления Украины в Евросоюз. Также стороны обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и санкции в отношении России. Швеция назвала одним из приоритетов своего председательства в Совете ЕС поддержку инициативы Украины по вступлению в Евросоюз.

Саммит ЕС-Украина должен проходить ежегодно. Последний, 23-й саммит, состоялся в 2021 году в Киеве. 24-й саммит перенесли на начало 2023 года. Изначально он должен был проходить в Брюсселе.

Лусине Баласян