В правительстве Германии заявили об отсутствии информации о переговорах Козака по Украине

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге сегодня, 9 января, сказал, что у него нет информации, согласно которой заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак ведет переговоры со странами ЕС по Украине.

О том, что господин Козак обсуждает со странами ЕС возможность урегулирования украинского конфликта по «корейскому сценарию», 8 января в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«У меня нет такой информации»,— сказал Штеффен Хебештрайт на брифинге 9 января, передает «РИА Новости». Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию господина Данилова «очередной уткой».

Алексей Данилов утверждал, что российская сторона намерена предложить Украине мирное урегулирование конфликта по аналогии с «38-й параллелью» (неофициальное название границы, разделяющей КНДР и Южную Корею). По словам господина Данилова, план, который обсуждает Дмитрий Козак с «политиками прошлых времен в Европе», предполагает разделение Украины и переход территорий на востоке страны под контроль России.

Подробнее о «корейском сценарии» читайте в материале «Ъ».

Лусине Баласян