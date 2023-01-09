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Коммерсантъ FM
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Безработица в еврозоне в ноябре осталась рекордно низкой — 6,5%

В ноябре 2022 года безработица в странах еврозоны осталась на минимальном уровне в 6,5%, следует из данных статистического управления Евросоюза. Количество безработных сократилось на 2 тыс. по сравнению с октябрем, до 10,84 млн, что также является рекордно низким числом.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) выросла до 15,1%. Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Испании — 12,4%. В Италии безработица была на уровне 7,8%, во Франции — 7%, в Нидерландах — 3,6%, в Германии — 3%.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что в 2023 году половине стран Евросоюза (ЕС) угрожает рецессия. Директор-распорядитель МФЦ Кристалина Георгиева говорила, что страны ЕС «весьма серьезно пострадали» из-за военного конфликта России и Украины. Опрошенные Financial Times экономисты также пришли к выводу, что в этом году Европу ждет рост безработицы и рецессия.

О ситуации в мировой экономике читайте в материале «Мировой долг оправился от пандемии».

Лаура Кеффер

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