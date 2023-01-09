В Южно-Сахалинске произошел пожар в бизнес-центре

Более шести часов сахалинские пожарные тушат большой пожар в здании бизнес-центра на улице Чехова в Южно-Сахалинске, известном в городе как комплекс «777». Сообщение о возгорании поступило около 14:00 по местному времени (6:00 мск), пожарные расчеты прибыли на место уже через шесть минут. Огонь распространился в вентиляционной системе пятиэтажного здания, горели кровля и фасад. В строении находятся офисные помещения, а также бар Hive. Из горящего бизнес-центра эвакуировали 30 человек.

По информации Telegram-канала «ЧП Сахалин», пламя распространилось с крыши до третьего этажа, внутри здания обвалилась главная лестница. Огонь перекинулся на другие строения. В социальных сетях и мессенджерах продолжают распространяться фото и видео с места масштабного возгорания. В тушении участвуют несколько десятков сотрудников четырех пожарных частей Южно-Сахалинска. Кроме того, привлечены более десяти единиц техники, задействована шестиметровая автолестница. Улицу Чехова перекрыли для движения. Для помощи пожарным «РВК-Сахалин» (ресурсоснабжающая компания, обеспечивающая областной центр холодным водоснабжением) предоставила дополнительные цистерны с водой.

В непосредственной близости от здания находится городской родильный дом. Его заволокло дымом, о состоянии рожениц пока информации нет. В месте ЧП пахнет гарью, затруднена видимость.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск