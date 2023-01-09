В новогодние праздники в Анапе отдохнули более 50 тысяч туристов

С 31 декабря по 9 января Анапу посетили около 51 тыс. туристов. Более 11 тыс. из них были однодневными экскурсантами, сообщает пресс-служба администрации города.

В новогодние праздники на курорте работали 115 средств размещения со средней загрузкой 55%. Также для туристов функционировали 14 объектов туристического показа и были организованы бесплатные обзорные экскурсии по городу.

Кроме того, в новогодние каникулы на курорте проходила масштабная событийная программа. На зимнем пляже с утра проводились спортивные мероприятия, днем — мастер-классы, развлекательные программы для детей и взрослых, образовательные лекции, музыкальные и поэтические вечера, игры и киносеансы.

Сочи в эти новогодние праздники посетили 200 тыс. человек, что на четверть ниже прошлогоднего показателя. Геленджик принял около 26 тыс. туристов. Всего в Краснодарский край в дни новогодних каникул на отдых приехали 120 тыс. туристов.

Татьяна Ручкина

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