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Коммерсантъ FM
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В Москве будет теплеть на 3–4°С ежедневно

В течение всей недели температура воздуха в Москве будет повышаться на 3–4°С каждый день. К концу недели воздух в столице прогреется до –3°С. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во вторник ночь ожидается довольно морозной: в Москве –16...–18°С градусов, по Московской области до –21°С и дневная температура около –12°С. Будет усиливаться юго-восточный ветер, регион будет находиться в теплой, но ветреной части антициклона, поэтому ощущения, что стало теплее, мы не получим»,— сказала Татьяна Позднякова «РИА Новости».

Госпожа Позднякова добавила, что к концу недели минимальная температура воздуха в Москве составит от –5°С до –10°С, днем ожидается от –8°С до –3°С. Местами возможен снег, дополнила она.

Аномальные морозы в России начались в конце прошлой недели. По ожиданиям синоптиков, 9 и 10 января в Костромской и Ярославской областях будут морозы до –35...–40°С.

Подробнее про аномальные морозы читайте в материале «Ой, мороз дорос».

Олеся Павленко

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Морозы в Москве

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Девушка, закутанная в платок

Девушка, закутанная в платок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Люди на улице

Люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Термометр, показывающий температуру

Термометр, показывающий температуру

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прохожие на улице

Прохожие на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобиль и люди на улице

Автомобиль и люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Теплоход на Москве-реке

Теплоход на Москве-реке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Курьер едет по улице на велосипеде

Курьер едет по улице на велосипеде

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина идет по улице

Мужчина идет по улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина чистит автомобиль

Мужчина чистит автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Девушка, закутанная в платок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Термометр, показывающий температуру

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прохожие на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобиль и люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Теплоход на Москве-реке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Курьер едет по улице на велосипеде

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина идет по улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина чистит автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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