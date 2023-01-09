Курс рубля укрепляется на Мосбирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению на 1%, до 70,8 руб./$. Евро теряет в цене 2,04%, опустившись до 75,5 руб./€. Курс юаня снижается на 0,69%, до 10,3 руб.

Индекс Мосбиржи растет на 0,41%, до 2165,18 пункта. Индекс РТС поднимается на 2,27%, до 964,11 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В начале 2023 года рубль ослабил позиции относительно ведущих мировых валют. На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже поднимался на 2,2 руб., до 72,12 руб./$. С возвращением на торги экспортеров с валютной выручкой аналитики не исключают возвращения курса к 70 руб./$.

О колебаниях курса — в материале «Ъ» «Рубль просел вслед за нефтью».

Лаура Кеффер