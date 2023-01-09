«Сейчас видится исключительно военное решение»

Президент России Владимир Путин не допустит поражения на Украине. Такой тезис озвучили экс-глава Госдепа Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс в статье для The Washington Post. Они называют целью Москвы как минимум контроль над украинским побережьем Черного моря и всем Донбассом. На этом фоне идут разговоры о новом российском наступлении. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также считает, что мирный сценарий сейчас маловероятен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

События на Украине и вокруг нее, несмотря на новогодние праздники и православное Рождество по юлианскому календарю, активно развивались и развиваются. Если говорить о большой политике, то следует выделить новый масштабный пакет военной помощи от союзников.

Киеву впервые обещаны танки именно западного производства. Пока что легкие французские, но, как говорится, лиха беда начало. Тем более что американские БМП Bradley, которые также будут поставлены, по своей сути, наверное, можно назвать легкими танками. Кроме того, объявлено, что системы ПВО Patriot прибудут из Германии, как и БМП Marder.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентами России и Украины. В политологическом сообществе посчитали, что результатом этих контактов стало одностороннее решение Москвы объявить о прекращении огня в день празднования Рождества 7 января. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны ответил отказом, и Запад с ним согласился — не поверил в искренность российских намерений.

Бывшие руководители Госдепартамента и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс написали статью для The Washington Post. Если кратко, то общий смысл в том, что РФ готовит большое наступление. Программа минимум — удержание текущих позиций, максимум — их расширение. Скажем так, Владимир Путин не намерен проигрывать. В этой связи Украине нужно еще больше оружия.

Собственно, наступление — это главное, что сейчас активно обсуждается на фоне слухов о новой российской мобилизации. Именно поэтому принимаются очередные военные пакеты помощи Киеву.

Как было неоднократно сказано ранее, на каждое повышение ставок с российской стороны следует симметричный ответ западного мира. Причем мощь вооружений все время возрастает. Очень может быть, что танки Abrams и Leopard дело средней, а то и ближайшей перспективы.

Теперь что касается перспектив мирного дипломатического решения: судя по всему, его обсуждение откладывается до указанного выше наступления, по достигнутым результатам будут предлагаться новые сценарии. Однако некий кейс под условным названием «временное перемирие» и призыв сторонам проявить добрую волю в той или иной степени присутствуют.

Соответственно, отказ как бы перекладывает ответственность. В данном случае на плечи Киева — мол, мы предлагали, а вы отказались. И как после этого иметь с вами дело? При этом главная цель Кремля, судя по всему, не меняется — переговоры в первую очередь с США на предмет установления новой мировой архитектуры, где Украина входит в сферу влияния Российской Федерации.

Но как бы то ни было, в политической части главный тренд — временное перемирие, которое при желании можно продлевать до бесконечности. Ибо нет ничего более постоянного, чем временное. Есть большие сомнения относительно практической реализации этой идеи. Так или иначе, она обсуждается. Но сейчас видится исключительно военное решение — этот сценарий себя еще не исчерпал. Возможно, это случится в течение какого-то времени — например, к лету.

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