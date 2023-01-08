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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о готовящейся со стороны Украины провокации с телами погибших

Минобороны России заявило, что сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины в канун Рождества вскрывали могилы на кладбищах Казачьей Лопани, Великого Бурлука, Шиповатого и Хатого в Харьковской области. По заявлению ведомства, тела украинских граждан, умерших своей смертью, были «дополнительно обезображены» и сброшены в ямы как доказательство пыток и расстрелов мирного населения российскими военными.

«Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии фальшивых "понятых" имитируют работу "судмедэкспертов" и совершение других "процессуальных действий"»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве заявили, что такими действиями украинские спецслужбы хотят убедить зарубежных партнеров в необходимости продолжать поддерживать Украину, несмотря на «отсутствие каких-либо успехов на поле боя».

2 апреля власти Украины опубликовали фотографии и видео погибших мирных жителей, которые якобы были сняты после отвода российских военнослужащих из города Бучи под Киевом. Власти Украины говорили, что в смертях мирных жителей виноваты российские военные. В Минобороны России называли эти кадры провокацией.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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