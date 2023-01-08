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Коммерсантъ FM
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После подрыва газопровода в ЛНР возбуждено дело по статье «диверсия»

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело из-за подрыва газопровода в Лутугине. ЧП на трубопроводе признано диверсией. Ранее версию о подрыве приводили в МЧС республики.

«Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как "диверсия". Возбуждено уголовное дело»,— сообщил представитель ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Сегодня утром оператор «Луганскгаз» сообщил о завершении ремонтных работ. Из-за инцидента около 13 тыс. человек и 21 социально значимый объект остались без газоснабжения.

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