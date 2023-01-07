В парке Маяковского из-за мороза отменили праздничные мероприятия 7-8 января

Праздничные мероприятия 7-8 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) пришлось отменить из-за морозов, сообщили в ЦПКиО. В эти дни не будет аниматоров у елки и на катке и концертов. Будут закрыты фабрика подарков Деда Мороза и аттракционы. Однако продолжают работать горки, каток и «Городские мастерские».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, синоптики прогнозируют похолодание до -30° в Екатеринбурге к понедельнику, 9 января. В ближайшие дни в городе ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный с порывами 5-10 м/с. Сегодня температура воздуха днем составит -20°…-22°, к вечеру похолодает до -25°.

Главное рождественское богослужение Екатеринбурга, которое посетил глава города Алексей Орлов, состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь на 7 января. Предполагается, что дневные службы состоятся сегодня в 51 населенном пункте Свердловской области на 175 площадках. В них, по предварительным сведениям, примут участие порядка 17 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина