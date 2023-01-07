В Екатеринбурге похолодает до -30 градусов

Синоптики прогнозируют похолодание до -30° в Екатеринбурге к понедельнику, 9 января, следует из данных уральского Гидрометцентра. В ближайшие дни в городе ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный с порывами 5-10 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сегодня температура воздуха днем составит -20°…-22°, к вечеру похолодает до -25°. В воскресенье, 8 января, в Екатеринбурге температура воздуха ночью опустится до -27°…-29°, днем поднимется до-26°…-28°.

В понедельник, 9 января, синоптики прогнозируют похолодание до -28°…-30° ночью и потепление до -25°…-27° днем. Ночью ожидается облачность с прояснениями, днем переменная облачность.

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Диана Сунагатуллина