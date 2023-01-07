Подконтрольное оппозиции посольство Венесуэлы в США прекратило работу

Посольство Венесуэлы в США с 5 января прекратило деятельность. Представительство было подконтрольно оппозиции с 2019 года. Каракас разорвал дипотношения с США в тот же период, но Вашингтон не признал это решение, так как не признавал Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Посольство приняло решение на фоне решения депутатов оппозиционной ассамблеи Венесуэлы ликвидировать временное правительство Хуана Гуайдо. «Мы глубоко сожалеем о том, что данное решение может повлиять на венесуэльских граждан в США»,— говорится в сообщении посольства (цитата по AFP).

На фоне протестов в январе 2019 года господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. В августе того же года он объявил о создании собственного правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. В конце 2022 года депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы утвердили ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо.

О ситуации в Венесуэле — в публикации «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».

Леонид Уварчев