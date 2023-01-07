В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до 35°C

В нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются морозы до 35°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Сильные морозы ожидаются ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях, а также 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях. Аномально холодная погода в ряде регионов обусловлена «ультраполярным вторжением», рассказывал господин Вильфанд.

Среднегодовая температура в России в 2022 году составила -1°C. По уровню тепла этот год стал вторым за всю историю метеонаблюдений. Теплее был только 2020-й.

О низких температурах в ЦФО — в материале «Ъ FM» «Ультраполярное вторжение заморозит Москву».

Леонид Уварчев