Ультраполярное вторжение заморозит Москву

Москвичей ждет 30-градусный мороз. Некоторые даже называют предстоящие дни самой холодной пятидневкой с начала XXI века. Температура на улице уже начала снижаться, вечером 5 декабря похолодает почти до -15 градусов. Но резкое изменение произойдет в пятницу, 6 января, ночью будет уже -20 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Такое изменение погоды связано с возникновением редкого ультраполярного процесса — в столичный регион будет поступать воздух из полярных регионов, в том числе из Восточно-Сибирского моря, а также морей Лаптевых и Карского, подчеркивают синоптики. Морозы начнут ослабевать только с наступлением рабочей недели, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов:

«Четыре дня, начиная с 6 января, будет стоять очень холодная погода. При этом рекорд зимы 1978-1979 годов, когда по области было -37...-38 градусов мороза, побит не будет. Ночью с 7-го по 9-е января в самой столице мы ждем от -20 до -25 градусов. Что же касается дневных температур, то 6-го, 7-го, 8-го числа это порядка -20 градусов в дневные часы, и потом, после 9-го, чуть-чуть пойдет смягчение морозов. Ближе к Старому Новому году погода в Москве вернется в норму: слабый снежок, и уже температура воздуха составит -5...-10».

На фоне приближающихся морозов на сервисах объявлений резко растет спрос на выездные услуги по отогреву и запуску двигателей автомобилей. Стоимость работы может достигать 10 тыс. руб., рассказал “Ъ FM” один из мастеров: «Морозы сейчас долбанули, сейчас начинают все звонить. Мы можем вас на какое-то определенное время записать, чтобы и нам было проще ориентироваться. А так, да, мы ожидаем большой загруженности в ближайшие дни. Таких морозов-то давно уже не было. Цена тоже может измениться и еще вырасти в связи с высоким спросом».

Для тех, кто не хочет пользоваться автомобилем в мороз, доступно три варианта. Можно оставить машину на круглосуточных паркингах в торговых центрах. 24 часа работают подземные стоянки ТЦ «Афимолл» или «Выходной», в «Метрополисе» открыта многоуровневая парковка. Стоимость, как правило, не превышает 150 руб. в час в дневное время, и 50 руб. в ночное. Можно найти место на частных крытых стоянках. “Ъ FM” изучил предложения и нашел организации, которые оказывают услуги за 700 руб. в сутки. Впрочем, как правило, на таких паркингах действуют ограничения по габаритам и срокам пребывания — машину придется оставить как минимум на два-три дня.

Третий вариант — снять место в крытом боксе. Однако за один день стоянки отдать придется около 12 тыс. руб., рассказали “Ъ FM” в одной из компаний, которая сдает в аренду гаражи: «Будет почасовая оплата: 150 руб. днем за стоянку в боксе, с 23.00 до 10.00 — 500 руб. На "Авиамоторной" есть место пока».

Из-за погодных условий ГУМ-каток на Красной площади не будет работать 7 и 8 января, сообщается на его сайте. Остальные катки обещают следить за покрытием. Есть еще одна сложность, с которой могут столкнуться жители Москвы. На фоне заморозков они рискуют временно остаться без связи — смартфоны в такую погоду могут зависать или вовсе отключаться. Впрочем, все зависит в первую очередь от износа батареи, чем старше модель, тем больше шансов, что она не выдержит на холоде, говорит техноблогер Валентин Петухов, он же Wylsacom:

«Больше всего подвержены внезапным отключениям достаточно возрастные устройства, те, которые используются уже два-три года и емкость батареи которых уже далека от паспортных значений. Можно зайти в раздел "Аккумулятор" или "Батарея" на своем смартфоне и посмотреть, что вообще телефон говорит о своем состоянии. Поскольку на руках у людей еще много достаточно старых устройств, которые давно не обновлялись, то главным здесь будет избежать этого шокового состояния, когда телефон из теплого кармана достают на мороз.

Наверное, универсального решения этой проблемы нет, но пауэрбанк — это рабочая схема, которая поможет восстановить работоспособность устройства. Гарнитура тоже пригодится на улице, потому что неудобно держать у уха холодный телефон, еще и руки мерзнут. В общем проще воспользоваться наушниками и разговаривать в свое удовольствие».

Из-за предстоящего похолодания городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления. К вечеру 5 января температура батарей достигнет максимальных значений — 130 градусов, сообщили в мэрии. В МЧС тем временем предупредили, что из-за морозов в Москве и других городах в европейской части России повышается вероятность пожаров. Их причиной может стать неосторожное обращение с электрооборудованием и печами.

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Владимир Расулов, Иван Хорушевский, Дарья Фоменко