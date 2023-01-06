Премьер Украины призвал готовиться к аварийным отключениям электричества

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за наступающих холодов в центральных и восточных регионах страны, а также в Одессе, Львове и Днепре начались плановые отключения электроэнергии. Он предупредил, что на фоне ожидаемого похолодания возможны аварийные отключения света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений»,— сказал Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. Фрагменты выступления приводятся в его Telegram-канале.

Ранее сегодня, 6 января, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал жителей столицы «сознательно потреблять» электроэнергию, чтобы избежать аварийных отключений. В Киеве сегодня ожидают похолодания до –11°C.

2 января в Киеве временно ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов столицы. 5 января «Укрэнерго» сообщал, что во всех областях Украины введены лимиты на использование электроэнергии. В случае их превышения будут вводиться аварийные отключения.

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Лусине Баласян