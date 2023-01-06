СМИ: экс-глава Нацбанка Украины попросил убежище в Австрии

Бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, который сейчас проживает в Вене, подал прошение к властям Австрии о получении убежища. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в юридических кругах. Господина Шевченко подозревают в организации преступной схемы присвоения средства государственного Укргазбанка.

Экс-глава Нацбанка заявил о политическом преследовании со стороны украинских властей. Собеседники «Страна.ua» предположили, что так он пытается усложнить процесс возможной экстрадиции. Рассмотрение прошения об убежище может занять год. Кроме того, отказ можно будет обжаловать, на что также потребуется время.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Кирилла Шевченко в розыск. Вместе с ним в розыск объявили экс-зампреда Укргазбанка Дениса Чернышова и замдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елену Хмеленко.

Господин Шевченко покинул пост главы Нацбанка в начале октября, сославшись на состояние здоровья. Через два дня ему и другим фигурантам предъявили обвинение в хищении 200 млн гривен (более $5,5 млн). Кирилл Шевченко занимал пост председателя правления Укргазбанка с 2015 по 2020 год.

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Дарья Эрозбек