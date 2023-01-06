На востоке Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких украинских регионах действует предупреждение о воздушной опасности, следует из онлайн-карты Минцифры Украины. Предупреждения действуют в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 5 января поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 по московскому времени 6 января до 24:00 7 января. Так он отреагировал на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие. Российский президент призвал украинские власти принять такое же решение, однако президент Владимир Зеленский отверг предложение.

О влиянии российской военной операции на международные отношения — в материале «Ъ» «Полюса обетованные».

Леонид Уварчев