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Коммерсантъ FM
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На востоке Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких украинских регионах действует предупреждение о воздушной опасности, следует из онлайн-карты Минцифры Украины. Предупреждения действуют в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 5 января поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 по московскому времени 6 января до 24:00 7 января. Так он отреагировал на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие. Российский президент призвал украинские власти принять такое же решение, однако президент Владимир Зеленский отверг предложение.

О влиянии российской военной операции на международные отношения — в материале «Ъ» «Полюса обетованные».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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