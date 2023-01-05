Лучшие материалы «Ъ-СПб» о спорте за 2022 год

Редакция «Ъ-СПб» выбрала самые интересные свои материалы о спорте за 2022 год. Читайте о победах и поражениях «Зенита», СКА, а также о выступлении петербургских спортсменов на Олимпиаде.

«Зенит» теряет принца

Сердар Азмун летом продолжит карьеру в «Байере»

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части футбольного сезона в Дубае. В субботу команда провела товарищеский матч с болгарским клубом «Ботев», который завершился потасовкой. Но главная новость грянула позже: немецкий клуб «Байер» объявил, что иранский форвард Сердар Азмун, который сейчас играет за «Зенит», с лета начнет выступать за команду из Леверкузена.

Две бронзы, серебро и золото под вопросом

«Урожай» петербургских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

В Пекине, где завершилась очередная зимняя Олимпиада, лучше других из петербуржцев выступили фигуристы, хоккеисты и биатлонист Максим Цветков. Последний даже мог рассчитывать на большее, но увез из столицы Китая только бронзу. Серебро завоевали хоккеисты СКА Никита Гусев, Александр Самонов, Кирилл Марченко. На счету фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — бронза, выигранная в парном катании, а также золото, которое ребята завоевали в командном турнире. Но его судьба неизвестна, так как за Россию в команде каталась Камила Валиева, угодившая в допинговый скандал.

«Зениту» не хватило гола для прохода в следующую стадию Лиги Европы

Его отобрал судья из Турции

«Зенит» завершил борьбу в Лиге Европы, не сумев пройти на стадии 1/16 финала испанский «Бетис». Надо сказать, что во ответном матче команда была близка к тому, чтобы перевести спор в дополнительное время. Однако судьи отменили гол Дмитрия Чистякова, забитый на последних минутах. Матч завершился 0:0, а поскольку в Петербурге выиграл «Бетис» 3:2, он идет дальше в турнире. «Зенит» никак не может преодолеть проклятье гостевых матчей еврокубков: он не выиграл ни одной из 19 последних дуэлей, это рекорд для российских клубов в Европе.

«Зенит» добыл девятое золото

Четыре последних были выиграны под руководством Сергея Семака

«Зенит», обыграв сегодня, 30 апреля, на «Газпром Арене» московский «Локомотив» 3:1, в очередной раз выиграл чемпионский титул. Это уже четвертое золото подряд, добытое с тренером Сергеем Семаком. Всего на счету сине-бело-голубых теперь девять титулов в истории, если учесть тот, который был выигран в СССР. Остальные были добыты в российскую эпоху. Еще один успех, если он будет добыт в следующем чемпионате, обеспечит петербургскому клубу вторую звезду на эмблеме: приз за пять побед в чемпионате.

«Зенит» дошел до точки

Команда вылетела из Кубка России, проиграв серию пенальти «Алании»

«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале владикавказской «Алании», клубу из Футбольной национальной лиги. Все решилось в серии пенальти после того, как основное время матча завершилось со счетом 2:2. Решающий промах у зенитовцев совершил защитник Данил Круговой.

СКА реформировал тренерский штаб

У Романа Ротенберга — новые помощники

Сегодня хоккеисты СКА выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону. Он будет необычный — только с одной паузой на матчи сборных. Количество игр в регулярном чемпионате КХЛ увеличится. Цели у СКА прежние: бороться за Кубок Гагарина. Для этого главный тренер команды Роман Ротенберг переформатировал свой штаб.

Главный тренер «Зенита» пошел на продление

Сергей Семак подписал новый контракт с футбольным клубом

Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с тренером Сергеем Семаком. Планируется, что по новому договору Семак, принесший клубу четыре чемпионских титула подряд, будет работать с «Зенитом» еще три года. Неизвестно, встретятся ли ему на этом пути еврокубки, за отсутствие успехов в которых чаще всего критиковали тренера. С другой стороны, руководство ждет пятой победы в РПЛ, что позволит клубу получить вторую звезду на эмблему (знак отличия за пять побед в чемпионате), а также думает о сезоне 2024/2025, когда «Зенит» будет отмечать столетний юбилей. В этот год тоже желательно добыть чемпионский титул.

«Зенит» устроил горячий прием «Спартаку»

и выиграл седьмой Суперкубок России

«Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок России 4:0 и завоевал уже седьмой такой трофей в российской истории. Причем три последние «чашки» были выиграны подряд. Еще один Суперкубок — тогда он назывался Кубком сезона — сине-бело-голубые выиграли в эпоху СССР. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сравнялся по числу побед в Суперкубке России с Юрием Семиным, который выигрывал трофей с московским «Локомотивом». Кроме того, Семак одержал сотую победу подряд на посту главного тренера «Зенита».

Только смелым покоряется Катар

На чемпионате мира сыграет капитан «Зенита» Деян Ловрен

На чемпионате мира по футболу, стартующем в ближайшее воскресенье в Катаре, выступят только двое футболистов, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Один из них — хорват Деян Ловрен, защищающий цвета «Зенита». В составах участников главного футбольного форума планеты можно обнаружить еще нескольких игроков, оставивших след в истории петербургского клуба.

«Зенит» нашел виноватого

в поражении от «Ахмата» на своем поле

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России, проиграв «Ахмату» на «Газпром Арене» со счетом 1:2. Вину за неудачу свалили на защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова, который допустил грубую ошибку перед вторым голом. Он выведен из основного состава решением генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Откровенно говоря, вся команда в этом матче выглядела откровенно плохо. Играть начала только со второго тайма, но уйти от неудачи не смогла.

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