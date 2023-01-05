В ООН отказались комментировать слова Меркель и Олланда о минских соглашениях

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что минские соглашения помогли Украине стать сильнее.

«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам»,— ответил господин Дюжаррик на вопрос, насколько слова экс-канцлера ФРГ и экс-президента Франции отражают позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Брифинг транслировался на сайте ООН. Господин Дюжаррик заявил, что ООН сконцентрирована на сегодняшнем дне и попытках закончить кровопролитный конфликт.

В 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.

7 декабря в интервью немецкой газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня». Владимир Путин заявил, что сказанные госпожой Меркель слова навели его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше.

В конце декабря бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете The Kyiv Independent сказал, что Минские соглашения предоставили Украине возможность усилить свой военный потенциал.

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Эрдни Кагалтынов