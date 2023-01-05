Федерация тенниса Австралии не будет отстранять спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в Australian Open

Теннисисты из России и Белоруссии смогут принять участие в австралийском турнире Большого шлема Australian Open в 2023 году в нейтральном статусе, говорится в сообщении Федерации тенниса Австралии, которое есть в распоряжении газеты The Sydney Morning Herald.

«Спортсмены из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных соревнованиях только в индивидуальном порядке — и без флагов или признания страны,— как это будет на Australian Open в 2023 году»,— говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что организация солидарна с другими теннисными федерациями в осуждении России в конфликте с Украиной.

Как отмечает издание, обращение опубликовано в ответ на публичный призыв посла Украины в Австралии Василя Мирошниченко отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира Большого шлема, как это произошло в прошлом году на Уимблдоне.

Господин Мирошниченко назвал позицию австралийской Федерации тенниса не отстранять спортсменов «беспринципной» и пообещал, что обсудит этот вопрос с главой Australian Open Крейгом Тайли, передает газета.

«Федерация тенниса Австралии продолжает оказывать поддержку Украине, ее сообществу и игрокам, в частности, в рамках глобальной инициативы "Теннис играет за мир" (международная инициатива федераций тенниса по оказанию гуманитарной поддержки Украине.— "Ъ"), которая включает благотворительную акцию перед Australian Open»,— говорится в заявлении австралийской Федерации тенниса.

Призыв господина Мирошниченко газете прокомментировал российский теннисист Даниил Медведев. Он заявил, что, как игрок, он может только подчиняться правилам. «Трудно слышать все эти новости. Я выступаю за мир»,— ответил теннисист на вопрос, как он относится к конфликту России и Украины.

В конце апреля организаторы Уимблдонского турнира отказали в возможности участвовать в соревнованиях теннисистам из России и Белоруссии из-за конфликта на Украине. Решение оргкомитета осудила ATP, лишив Уимблдон рейтинговых очков из-за подрыва «принципов и целостности рейтинговой системы» ассоциации.

Эрдни Кагалтынов