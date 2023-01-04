Глава украинского «Энергоатома» призвал силой вернуть Запорожскую АЭС

Украина должна силой вернуть крупнейшую в Европе атомную электростанцию, Запорожскую АЭС, поскольку усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сходят на нет. Об этом агентству Bloomberg заявил президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Котин

Фото: Енергоатом / youtube.com Петр Котин

Фото: Енергоатом / youtube.com

Он поставил под сомнение призывы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к украинским и российским властям установить периметр безопасности вокруг ЗАЭС. «Мы не думаем, что это реалистично»,— прокомментировал господин Котин усилия МАГАТЭ по созданию буфера безопасности. «Есть новый год, и нет создания этой зоны»,— пояснил глава «Энергоатома». «Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы»,— отметил он.

Российские войска взяли под контроль ЗАЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, в начале военной операции. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Территория вокруг ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова