Глава украинского «Энергоатома» призвал силой вернуть Запорожскую АЭС

Украина должна силой вернуть крупнейшую в Европе атомную электростанцию, Запорожскую АЭС, поскольку усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сходят на нет. Об этом агентству Bloomberg заявил президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.
Петр Котин
Фото: Енергоатом / youtube.com
Он поставил под сомнение призывы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к украинским и российским властям установить периметр безопасности вокруг ЗАЭС. «Мы не думаем, что это реалистично»,— прокомментировал господин Котин усилия МАГАТЭ по созданию буфера безопасности. «Есть новый год, и нет создания этой зоны»,— пояснил глава «Энергоатома». «Мы больше всего надеемся на украинские вооруженные силы»,— отметил он.
Российские войска взяли под контроль ЗАЭС, крупнейшую электростанцию в Европе, в начале военной операции. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Территория вокруг ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам.
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