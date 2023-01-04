Глава военной разведки Украины допустил наступление ВСУ в марте 2023 года

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует серьезное наступление весной 2023 года. По его словам, военные действия в марте будут «самыми жаркими». Он также не исключил новых ударов по территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

«Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса»,— сказал Кирилл Буданов ABC News. Он добавил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Господин Буданов добавил, что в будущем атаки на различные объекты будут «все глубже и глубже» в России. Он отказался пояснить, кто будет стоять за ними.

26 декабря трое российских военных погибли после падения обломков сбитого в Саратовской области украинского беспилотника. Как отмечает ABC, Украина удар тогда не подтвердила, однако господин Буданов в ответ на вопрос об инциденте заявил, что «рад видеть это». Подобные атаки произошли также 5 декабря в Саратовской и Рязанской областях.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко