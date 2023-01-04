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Коммерсантъ FM
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«Ростех» готовится начать производство новейших средств борьбы с БПЛА

Госкорпорация «Ростех» в течение одного-двух месяцев начнет производство новейших средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-релизе отмечается, что «Ростех» также наращивает темпы производства, в частности ударных и транспортных вертолетов, новых строевых истребителей, фронтовых бомбардировщиков, стратегических ракетоносцев, транспортных и учебно-боевых самолетов.

Кроме того, госкорпорация сообщила о продолжении поставок различных моделей танков, самоходных артиллерийских установок, самоходных минометов, тяжелых огнеметных систем, а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.

В декабре «Ростех» сообщил о планах в ближайшие один-два года запустить в серийное производство ударный беспилотник «Охотник». По словам замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, аналогов БПЛА «Охотник» нет ни у одной страны НАТО.

Эрдни Кагалтынов

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