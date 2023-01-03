Порт Шанхая сохранил статус лидера по обороту контейнеров 13-й год подряд

Перевалка в порту Шанхая в 2022 году превысила 47,3 млн двадцатифутовых контейнеров (TEU). Порт 13-й год подряд занимает первое место в мире по обороту контейнеров, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на компанию-оператора Shanghai International Port Group. В июле оборот порта достиг рекорда в 4,3 млн TEU.

В ноябре 2022 года в Китае снова был зафиксирован резкий подъем заболеваемости коронавирусом, на фоне чего в крупных городах вводили жесткие ограничения. Это приводило, в частности, к подорожанию стоимости хранения контейнеров в портах либо на станциях. В начале декабря в Китае смягчили ограничения после того, как в стране прошли массовые акции протеста. На фоне спада заболеваемости власти отказались от ежедневных отчетов.

Лаура Кеффер