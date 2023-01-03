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Коммерсантъ FM
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Marca: «Ньюкасл» может арендовать Роналду, если пройдет в Лигу чемпионов

Английский клуб «Ньюкасл» может арендовать нападающего саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду, сообщает портал Marca. По его информации, в контракте португальца содержится пункт, по которому он может перейти в «Ньюкасл», если команда завоюет место в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: AL-NASSR FC, Reuters

Криштиану Роналду

Фото: AL-NASSR FC, Reuters

В октябре 2021 года «Ньюкасл» был продан государственному инвестфонду Саудовской Аравии. В ноябре 2022-го Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон. В декабре он заключил контракт с клубом «Ан-Наср». Соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Лаура Кеффер

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