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Коммерсантъ FM
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Федерация шахмат РФ не получала уведомления о переходе Костенюк в швейцарскую федерацию

Федерация шахмат России (ФШР) не получала официального уведомления о переходе Александры Костенюк в Швейцарскую шахматную федерацию (FSE). Накануне FSE сообщила, что Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии.

«Уведомления о переходе Костенюк на данный момент не поступало»,— сказали в пресс-службе ФШР (цитата по «РИА Новости»).

Из-за санкций в отношении ФШР российская шахматистка выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Она получила получила швейцарский паспорт из-за предыдущего брака. В 2023 году Костенюк не будет играть за швейцарскую сборную, так как в этом случае FSE пришлось бы выплатить российской стороне комиссию за перевод в размере $10 тыс. После двух лет выплата комиссии не нужна.

Лаура Кеффер

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