FT: Британия столкнется с самой сильной рецессией среди стран G7 в 2023 году

Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией среди стран G7, сообщила газета Financial Times со ссылкой на экономистов. По их прогнозам, рецессия 2023-го года в Великобритании будет ощущаться гораздо тяжелее, нежели последствия пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, инфляционный шок из-за пандемии и военной операции на Украине вынудит британское правительство проводит жесткую фискальную политику, а Банк Англии — сохранить высокие процентные ставки. Согласно прогнозам Consensus Economics, ВВП Великобритании сократится на 1% в 2023 году по сравнению с сокращением всего на 0,1% в еврозоне и ростом на 0,25% в США за тот же период.

В ноябре годовая инфляция в Великобритании достигла 11%, побив 41-летний рекорд. В том же месяце Банк Англии повысил ключевую процентную ставку до 3,5% с 3%. В 2023 году из-за военных действий на Украине МВФ ожидает рецессию в половине стран ЕС.

Анастасия Ларина