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Коммерсантъ FM
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Банк Англии повысил ставку до 3,5%

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку до 3,5% с 3%. Это стало девятым повышением ставки подряд. Повышение произошло на фоне роста цен, которые достигли 41-летнего максимума в октябре.

Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике заявил, что может потребоваться «дальнейшее повышение банковской ставки». «Рынок труда остается напряженным, и есть свидетельства инфляционного давления на внутренние цены и заработную плату, что может указывать на большую устойчивость и, таким образом, оправдывает дальнейшую действенную реакцию денежно-кредитной политики»,— сообщает Банк Англии.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в письме министру финансов Джереми Ханту заявил, что прогнозы Банка Англии предполагают, что инфляция в Великобритании достигла своего пика. Из официальных данных следует, что инфляция потребительских цен снизилась до 10,7% в ноябре с 11,1% в октябре. Это падение на 0,4 п. п. в годовом исчислении стало самым большим с июля 2021 года, сообщает Reuters.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25–4,5% годовых.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ФРС замедлила шаг».

Мария Федотова

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